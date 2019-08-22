警繳216萬支假煙拘28人　案值逾1800萬人民幣

廣東陽江市警方日前成功偵破一宗案值逾1800萬元人民幣（逾2000萬港元）的特大製售假煙案，繳獲216萬支成品捲煙，拘捕28名疑犯，成功摧毀一個在當地生產運往廣東各地銷售的製假組織。



警方透露，今年6月初接到公安部、省公安廳轉移關於在陽江市境內一個涉嫌製售假煙組織的線索；惟調查期間，發現疑犯將製造窩點從春灣鎮轉移至位於偏遠山區的永寧鎮。及至上月，警方發現涉案的白色貨櫃車頻繁出現在該鎮一家水廠後，再沿小路駛進深山的新窩點。



經進一步調查後，確定李姓及張姓疑犯為該製售假煙組織的幕後老闆，並藏身廣州遙控指揮，而陽春地區則由賴某負責管理4名「製煙師」，且僱用了方某等3名貨車司機，至於陸某則作為中介人負責尋找窩點、租賃倉庫和招聘工人等。方某每天早上裝載原料從潭水倉庫出發運往永寧鎮深山的生產窩點，中午及下午則將製成的假煙運送到中轉站，然後在晚上由另一輛貨車將貨物運往廣州。



在摸清該製售假煙組織的架構、人員動向後，市公安局聯同市煙草專賣局於上月下旬出動130多名執法人員，兵分15路展開行動，拘捕李某、張某等疑犯，同時起獲大量原料及假煙等涉案物品。