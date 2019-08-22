解放軍斥美視大陸為頭號競爭對手　干涉香港等內政

美國總統特朗普、副總統彭斯等高調就香港因修訂《逃犯條例》引發的連串風波發表講話，甚至將香港問題與中美貿易談判掛鈎，解放軍軍事科學院戰爭研究院院長陳榮弟周四（22日）在北京表示，美國明確把大陸作為首要的戰略競爭對手，且干涉香港等大陸內政，直指美國是導致世界不太平的主要原因。



陳榮弟指出，當前國際安全不穩定性和不確定性正在增加，形容世界並不太平，主因是美國調整國家安全、國防及軍事戰略，又將大陸列為頭號競爭對手，挑起陸美經貿摩擦。他續指，美國在台灣問題上屢屢挑戰大陸的政策底線，並提到當前台海形勢更為嚴峻，民進黨當局堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，而且干涉西藏、新疆及香港等大陸內政，同時在南海搞所謂的自由航行，一切的舉動都增加大陸安全環境的複雜性和不確定性。



對於美國頻頻介入台灣事務，陳榮弟批評美方一再向台獨分裂勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海局勢穩定，嚴重損害陸美關係，他強調大陸國防的根本目標是堅決捍衞國家主權、安全和發展利益，而解決台灣問題是實現中華民族偉大復興的必然要求，搞台獨、搞分裂，大陸人民、政府和軍隊都絕不答應、不允許，更是不容忍。



同場出席的軍科院戰爭研究院研究員曹延中表示，近月香港發生的混亂，甚至暴亂，備受國際關注，大部分人都不願意看到目前的局面，但也是極少數別有用心的人極力煽動。他強調當前最迫切的是止暴制亂，並指根據基本法規定，依中央政府的指示，按特區政府請求的情況下，才可能涉及解放軍的行動，但他未有具體回應如全由解放軍指揮或武警處理等因屬假設性問題。