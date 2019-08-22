傳為推5G限制4G網速　工信部約談3大營運商

內地3大網絡營運商大力推廣5G技術，惟近日有用戶指出，營運商為了推廣5G，限制4G網速，引起社會熱議。3大營運商周一（19日）集體否認該說法。內地工信部周四（22日）亦就社會反映的4G網速變慢問題約談3大營運商，強調從未、將來也不會要求營運商降低或限制用戶4G速率，要求運營商進行自查。



另工信部信息通訊發展司司長聞庫強調，5G網絡建設發展剛起步，要覆蓋全國仍需數年時間，4G作為移動網絡的重要組成部分，將與5G長期併存，不存在建了5G就拆除4G或限制4G速率的必要性。工信部將指導營運商展開網絡擴容升級，加大監管力度，繼續做好4G網絡維護和改造，保障用戶合法權益。



有用戶實測指出，4G網速的理論速度為100Mbps，折合為12.5M/s，但現時實際速度僅有1.51M/s，差了11M/s。針對該測試結果，3大營運商職員表示，並未收到限速通知，「4G不會降速，5G速度會更快」。



有內媒在微博發起調查，有接近6000人參與。當中超過6成網民認為「網速明顯慢了」；超過2成網民表示，「我的4G就沒快過」；僅有超過1成網民認為「沒感到變慢」。



中國電信公司分析師付亮指，限速的說法沒有根據，但可能與目前正在建造5G基站有關。他表示，營運商目前正在「提速降費」、建設5G基站，令之前準備投資4G網絡維護的費用，部分分配予5G建設，造成部分地區投資力度較弱。