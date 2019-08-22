港男深圳被行拘炒作成「失蹤」　官媒：心態畸形

中國外交部發言人周三（21日）證實，在英國駐港總領事館任職的香港男子鄭文傑（Simon Cheng），遭深圳警方行政拘留。內地官媒周四（22日）發表評論文章指出，英國和西方媒體將事件炒作成英領館人員「失蹤」，又把它與當前香港局勢扯到一起，這種心態就是畸形。



官媒文章承認，內地公安執法在通報案情方面，速度跟不上輿論的追問，所以幾乎每宗案一旦成為輿論焦點，就很容易被扣上嫌疑人「失蹤」的帽子，這是中國執法部門需要探討的一個普遍問題。



鄭男只被行拘15天，看來沒犯甚麼大罪，只是治安層面的處罰，一看就知是西方媒體在起哄找碴。這種處罰本來就不需要經過檢察院和法院，公安部門可以自行依據《治安管理處罰法》決定。而鄭男是香港人，雖在英領館工作，但他違反中國內地法律並被拘留，英國根本無置喙的空間。惟英國外交部及英領館就事件發聲明，又對家屬給予人道主義同情，是存心在香港的當前局勢下刷存在感。



文章又稱，鄭男自己去深圳，並在那裏違反了內地法律，沒有人把他送過去，依法對他給予行拘處罰，是內地的法律事務，與香港反修例事件風牛馬不相及。無論中國警方怎麼處理鄭男，英國外交當局都只能是旁觀者。