聚眾持械互毆致18傷案一審宣判　37村民獲刑

廣西百色市平果縣太平鎮早前發生一宗村民聚眾互毆事件，造成18人受傷，該案周三（21日）在梧州市藤縣人民法院進行一審宣判，37名被告因聚眾鬥毆等罪名獲刑，分別判處1年7個月到4年半不等刑期。



案情指，大坡村大坡組鍾姓男子與大塘組饒姓男子，去年2月4日晚上在一家歌舞廳唱歌、喝酒時產生摩擦；翌日凌晨，鍾男與駕駛電單車路過的饒男相互挑釁、互毆。過程中，饒男頭部被鍾男持「射釘槍」砸傷，槍枝其後被饒男奪走並丟入河中。經鑑定，涉案射釘槍是以火藥為動力的槍枝。



同年2月13日，饒貴斌、饒貴榮等饒姓村民統一佩戴白色手套、手臂扎藍色絲帶，持木棍、竹棍、鐵棍等器械衝入大坡組毆打鍾男，繼而引發群毆。警方到場後，雙方繼續手持木棍、竹棍、石頭、泥塊等互相攻擊；直到大量增援警員趕至，鬥毆才被制止。



法院審理認為，涉案37名被告為發洩不滿情緒，成幫結夥持械聚眾鬥毆，造成多人受傷，而且參與聚眾鬥毆人數多、規模大，破壞公共秩序，相關行為構成聚眾鬥毆罪，遂作出上述判決，當中鍾男因犯盜竊罪、非法持有槍枝罪，數罪併罰，決定執行有期徒刑4年半。