收受毒販賄賂當保護傘　南寧市前禁毒副支隊長認罪

毗鄰「金三角」（泰國、緬甸、老撾）地區，廣西一直是中國的「禁毒前線」。偏偏廣西南寧市公安局禁毒支隊，先後爆出多名領導知法犯法，涉收受毒販賄賂，淪為「保護傘」，危害國人安危。其中該局禁毒支隊前副支隊長吳曉寧受賄一案，周二（20日）就在南寧市西鄉塘區人民法院公開開庭審理。



公訴機關指控，吳曉寧2013年起利用先後擔任南寧市公安局禁毒支隊二大隊大隊長、副支隊長的職務便利，在辦理毒品案件過程中，單獨或與他人收受當事人家屬「好處費」，合共受賄約128萬元人民幣（約145萬港元），數額巨大，應當以受賄罪追究其刑事責任。



在庭審中，吳曉寧對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議，承認自己「平時不注重黨風廉政教育」，導致心生貪念，當庭認罪悔罪。法官其後宣布休庭，案件擇日宣判。



除了吳曉寧涉貪受審後，其前下屬、該禁毒支隊二大隊大隊長韋圓勇亦涉嫌為毒販充當「保護傘」，收受毒販巨額賄賂後，與他人合謀並利用職權幫助毒販逃避刑事追究，甚至私自退回毒販被扣押的涉案車輛、黃金首飾等貴重物品；最終韋圓勇去年10月被雙開（開除黨籍、開除公職），今年4月被依法逮捕，更被當局作為「典型案例」通報。



兩名禁毒「大將」被捕受審，引起當地輿論嘩然，有網民批評「上樑不正下樑歪」，更有網民不諱言直指「本市禁毒支隊已全面淪陷」。