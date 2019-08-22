華商務部：不可靠實體清單將發布　中美兩周內再通話

中美貿易戰持續。中國商務部新聞發言人高峰周四（22日）在記者會上表示，中方近期將發布「不可靠實體清單」，又指美國加徵關稅對中國經濟的影響可控；他又警告，任何新關稅都將導致經貿摩擦升級，美國如一意孤行，中方將不得不反制。惟他透露，中美經貿團隊約定在兩周內再次通話。



高峰指出，雖然美方延達對部分中國輸美商品加徵關稅，但任何新關稅均嚴重違背中美大阪共識，導致經貿摩擦升級，中方對此堅決反對。他強調，美國如一意孤行，中方將採取相應措施反制，呼籲美國和中方相向而行，尋找解決問題的辦法。



他又表示，「不可靠實體清單」正履行相關程序，將於近期發布；另他透露，中美雙方經貿團隊一直在保持溝通，曾於上周二（13日）通話，並約定將於兩周內再次通話。



另高峰提到，中方得悉美方針對華為公司採取新的限制措施，並堅決反對美方以國家安全為由，動用國家力量無端打壓中國企業；又稱兩國企業在很多領域產業鏈，已形成相互依存的關係，打擊中國企業，最終遭受損失是美國企業。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

http://hk.on.cc/fea/tradewar/