國務院推5項舉措　確保生豬供應及價格穩定

中國自從去年8月爆發非洲豬瘟以來，內地豬肉價格持續上升，引起社會關注。國務院周三（21日）召開常務會議，提出多項穩定生豬生產和豬肉保供穩價的措施。



為了從產、保、供、銷等層面全力支援中國生豬產業恢復發展，國務院常務會議提出了5項措施，包括恢復生豬生產、取消禁養限養規定、發展規模養殖、加強動物防疫體系建設，以及保障豬肉供應。



會議確定，加快非洲豬瘟強制撲殺補助發放，採取多種措施加大對生豬調出大縣和養殖場（戶）的支持，引導有效增加生豬存欄量。將仔豬及冷鮮豬肉運輸納入「綠色通道」政策範圍，降低物流成本。



對依法劃定的禁養區內關停搬遷的養殖場（戶），會議明確要安排用地支持異地重建。發展規模養殖，支持農戶養豬，取消生豬生產附屬設施用地15畝上限。



在提升疫病防控能力方面，會議提出為保障豬肉供應，增加地方豬肉儲備，各地要適時啟動社會救助和保障標準與物價上漲挂鈎聯動機制，確保困難群眾基本生活。



資料顯示，今年以來豬價節節攀升，本月18日全國生豬平均價每公斤約24元（人民幣‧下同，約27港元），已突破每公斤21元（約23.7港元）的歷史高位。各區域豬價大幅上漲，尤其是廣東、廣西豬源供應緊張地區，價格更超過每公斤27元（約30.5港元）。