前市委書記受賄案連審兩天　省紀委發長文通報案情

陝西省榆林市委前書記胡志強去年6月涉嫌嚴重違紀違法被查，同年12月被雙開，西安市人民檢察院其後依受賄罪對胡提起公訴，案件於周二（20日）至周三（21日）於西安市中級人民法院審理。有內地媒體稱，案件審理持續2天十分罕見，而陝西紀委就案件通報長達700字，亦顯示案情嚴重性。



據西安中院消息，起訴書指控被告胡志強於2003年至2017年間，利用其擔任咸陽市委常委、副市長、市委副書記，陝西省政府辦公廳黨組成員、副秘書長，以及榆林市委副書記、市長、市委書記、市人大常委會主任等職務上的便利，為相關單位和個人在專案審批、工程承攬、企業經營、職務調整等事項上提供幫助，其本人或通過配偶、親屬非法收受相關單位及個人給予的賄賂，依法以受賄罪追究刑事責任。由於涉案金額巨大，西安中院將擇期宣判。



有內媒計算胡案所涉金額，折合超過1億元人民幣（約1.13億港元），案件共涉及56家企業和領導幹部，當中除一人被指是遭胡索賄外，其餘企業及領導幹部均向胡行賄。



據陝西省紀委監委今月6月發布的處分通報顯示，胡志強嚴重違反政治紀律和政治規矩，不正確履行全面從嚴治黨主體責任，破壞政治生態；執行脫貧攻堅戰略部署不力；搞政治攀附；搞封建迷信活動；對抗組織調查。其行為已構成嚴重違紀並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後仍然不收斂、不收手，頂風違紀，性質十分惡劣，情節特別嚴重，社會影響極壞，應予嚴肅處理。



陝西省紀委監委近日向所有省公職人員，播放一套警示教育影片，內容正是講述胡志強如何貪污受賄、賣官鬻爵。