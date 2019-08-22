英駐港領館職員涉嫖妓被拘　深圳警方：應請求未通知家人

內地官媒引述深圳羅湖警方消息，指英國駐香港總領館28歲香港籍僱員鄭文傑本月9日涉嫌嫖妓，被處以行政拘留15日的處罰。警方又強調，是案發後應鄭本人的請求，才依法未有將其違法行為通知他的家屬。



據報道，警方指鄭文傑是違法《治安管理處罰法》第66條的規定才被行政拘留15天。據了解，第66條涉及的是賣淫嫖娼，且只有賣淫或嫖娼才會被處以10日以上、15日以下的拘留，並可被處罰5000元人民幣（5627港元）以下罰款。



事緣於鄭文傑本月8日前往深圳後，當晚與家人親友失去聯繫；家人其後先後向香港警方及入境處求助，表示鄭當天是前往深圳出席商務會議，並在返港途中，發短訊予女友指正過境後失聯。事件引起輿論熱議，英國外交部亦表明「極度關注」事件，惟中國外交部周三（21日）反駁指事件屬「中國的內部事務」。



另外，英國外交部及後發表聲明，指正嘗試與鄭文傑聯絡，敦促北京及地方當局提供更多有關資料。聲明重申，自鄭文傑被拘留至今接近兩星期，英方和鄭的家屬一直無法與他取得聯繫，英方將持續向中方提出要求。



鄭文傑於本月8日前往深圳出席會議，翌日搭高鐵回港，期間被羅湖警方拘留至今。內地《環球時報》報道，羅湖警方透露，鄭文傑因為涉及賣淫嫖娼，被警方行政拘留15日。



官媒周四發表評論，指鄭借出差放縱自我，因嫖娼被捕「很不光彩」，希望能低調處理，從人道主義的角度可以理解；惟西方以及部分媒體把他失蹤與香港當前局勢聯繫起來，是給他「補刀」。評論又指，鄭既非名人，亦非近期很活躍的抗議人士，且經常前往深圳，內地警方沒必要「搞」他，一些媒體宣稱鄭是「被嫖娼」，無法取信於人。