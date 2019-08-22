教育部：全國缺52萬幼師　非營利幼稚園收費需規範

中國教育部部長陳寶生周四（22日）就內地學前教育事業改革及發展情況發表報告，表示普惠性幼稚園覆蓋率不足，部分農村地區、特困地區等普惠性資源短缺，且全國幼稚園專任教師尚缺52萬人，並提出規範非營利性幼稚園收費。



陳寶生指，截至2018年底，全國的幼稚園、在讀幼兒、教職員等與2010年相比均有大幅度增長。不過，學前教育仍有發展不平衡及不充分的矛盾，「入園難」和「入園貴」的問題仍然存在。目前，全國約有4000個鄉鎮還沒有公辦中心幼稚園，個別地方的學前入園率不足5成。



按每班「兩教一保」標準測算，全國幼兒園專任教師尚缺大量人手。部分地區的公辦幼稚園編制核定不夠及時或使用編外教師，令教師團隊不穩定。另外，非營利性幼稚園收費監管不足，部分幼稚園有實行市場調節，自主定價，收費標準不斷提高等情況，令家長負擔過重。



陳寶生提出，下一步將推動各地建立公辦幼稚園收費動態調整機制，按照合理的分擔比例收費，同時加強民辦幼稚園收費監管，規範非營利性幼兒園的收費，抑制過高收費。他強調要認真落實教師資格准入與定期註冊制度，嚴格執行幼稚園園長，教師專業標準，堅持公開招聘制度，全面落實教師持資格證上班。