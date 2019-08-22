首名十九大代表涉受賄罪被雙開　通報措詞罕見高規格

內地官場持續打擊貪腐。重慶市紀委監委周四（22日）通報，市五屆市委委員、市委教育工委前書記、市教委前主任趙為糧涉受賄罪，已被當局雙開（開除黨籍及公職）。據悉趙為糧為中共首名十九大代表官員被雙開，官方通報的措詞亦罕見高規格。



經查，趙為糧理想信念喪失，對黨不忠誠不老實，搞兩面派、做兩面人，且對抗組織調查，大搞迷信活動；利用職務便利為他人謀取利益，長期違規收受禮品、禮金，大搞權錢、權色、錢色交易；生活上腐化奢靡，貪圖享樂。



通報指出，趙為糧涉嫌違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中共中央批准，終止其黨的十九大代表、重慶市第五次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。



趙為糧是由重慶市紀委監委查辦的正廳級官員。通報稱，趙的「開除黨籍」處分是「經重慶市紀委常委會會議、市委常委會會議研究，並經中央紀委常委會會議審議後報中共中央批准」。據悉，由省級紀委查辦的廳局級官員，再經中央紀委審議、報中共中央批准」的受查官員，在十八大中僅有5位。



公開資料顯示，現年57歲的趙為糧，長期在重慶教育系統工作，先後擔任重慶郵電學院院長助理、副教授、黨委副書記、紀委書記；市委教育工委委員、市教委副主任，市委教育工委副書記、市教委副主任（正廳局級），市委教育工委書記、市教委副主任等職。至2016年12月，趙擔任重慶市教委主任；2017年5月，趙當選第五屆重慶市委委員，同年7月當選中共十九大代表；2018年3月再任市教委主任，4個月後受查。