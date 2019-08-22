14歲女疑遭誘姦後自殺　遺書稱學長威嚇要隨傳隨到

湖北鍾祥14歲高中一年級女生小燕，去年12月29日與16歲同校高二男生小凱發生性關係，詎料後者將此事在學校散布。小燕父母其後報警，稱女兒遭對方強姦，惟因證據不足，小凱免遭批捕。小燕因精神抑鬱住院治療，並在今年8月10日在家中仰藥自殺亡。小燕的李姓母親周三（21日）向內媒出示女兒的遺書，否認女兒與小凱有戀愛關係。



李女表示，事緣今年1月5日晚約10時，女兒跪在地上向她哭訴：「媽媽，我上當了，我被別人害慘了！」並不斷用頭撞擊梳妝台。小燕其後坦承，稱小凱以過生日答謝朋友為由，邀她和其他朋友去酒店聚餐，卻在到達酒店房間後，遭小凱性侵。



李女稱，女兒到酒店後敲門，剛進門小凱就將女兒扯進去，並發現他一絲不掛，「他見我女兒反抗就搧她耳光，掐她脖子，他身高近1.9米，又學過散打，他當時毆打她，並撕扯她的衣服，她根本沒有辦法掙脫。」李母表示，小凱在她報警後，因涉嫌強姦被警方刑拘，但因證據不足不予批捕；小凱遭刑拘15天後取保候審，很快轉學至外地。



李女補充，警方向她們表示女兒曾透過生日​​賀卡，向小凱宣稱「我把第一次給了你（小凱），希望你也珍惜我。」；李女認為，女兒不知道小凱事後外傳兩人遭遇，上述言論就是證明女兒不是隨便的人，「我女兒不知道他讓別人打聽她，是給他物色一個玩弄對象。她根本不知道是這麼回事，之後才知道。」



李女又提到，女兒無法承受學校裏的流言蜚語，無法正常上學，唯有輟學治療；今年4月，李女帶女兒到荊州市精神病醫院就診，醫院檢查結果為「因性侵後自殺自傷，行為反常3月餘」，初步診斷為創傷後應激障礙。



李女強調，小燕發病後，每天只睡1個多小時，一閉眼就全身發抖，不但常自言自語，更經常割腕自殘，「自己把身上的皮膚都摳爛了，有1個多月臉上都是血，平時不願意出門，出門後要把自己遮得嚴嚴實實的」。李女稱，自己原已考慮將女兒轉到宜昌上學，「沒想到那天（8月10日）趁我不注意，女兒在家中連吃5瓶共150片暈車藥，醫院搶救無效後就去世了。」



李女最後向內媒出示女兒的遺書，書中小燕憶述與小凱首次發生性行為的前後經過；又稱「我們只有一次（性行為），離開時快六點了，我很怕，他說過不能讓我屋裏人知道，否則我將不得好過，並且以後也要隨叫隨到」。小燕又稱，小凱在2018年12月31日再叫她到酒店，「我不得不去，但我並未跟他發生性行為，他覺得很無趣，於是我離開，去的時間是將近八點。」