涉受賄包庇縱容黑社會　永濟兩副市長被雙開

山西省紀委監委網站日前通報，永濟市委常委、常務副市長呂安斌，及永濟市副市長、永濟經濟技術開發區管委會常務副主任、黨工委委員韓波，涉嫌包庇、縱容黑社會性質組織罪及受賄罪，被予以雙開（即開除黨籍、開除公職）。另運城市委建議終止呂安斌的永濟市第六次黨代會代表資格，並按程序罷免其永濟市第六屆人大代表職務。



經查，呂安斌「不信馬列信鬼神」；違規收受管理服務對象和非親屬禮金；長期佔用轄屬企業車輛；對轄屬人員政策外生育第3胎問題未處理；利用職務便利為他人謀利，索取收受他人錢款；在明知某黑惡勢力集團尋釁滋事、從事違法犯罪活動下，默許對方謀取政治利益，縱容其攫取經濟利益，擾亂當地社會經濟秩序。



韓波安排下屬人員串供，向組織提供虛假會議記錄；違規收受管理服務對象禮品、禮金等；隱瞞不報個人房產；違規讓企業支付其個人消費、參與經商辦企業；利用職務便利或職權，在承攬工程、協調解決企業問題等為他人謀利，索取或收受他人財物；單獨或夥同其他官員，包庇縱容某黑惡勢力集團從事違法活動。



公開資料顯示，現年51歲的呂安斌為山西萬榮縣人。2011年5月起任職永濟市副市長，2016年7月任永濟市委常委，2016年9月至今任永濟市委常委，常務副市長。韓波現年43歲，山西永濟市人。2016年8月起至今任職永濟市副市長，2018年8月兼任永濟經濟技術開發區管委會常務副主任，黨工委委員。