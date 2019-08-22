女嬰染HPV喉現腫瘤　6度接受切除手術尚欠30次

遼寧瀋陽22個月大女嬰甜甜，出生3個月就驗出感染「人類乳頭瘤病毒」（Human Papillomavirus，HPV），喉嚨更出現腫瘤，至今已做過6次切除手術。鑑於甜甜病情反覆，她約每3個月就須在相同位置做手術。有醫生表示，相關病情只能等到甜甜7、8歲，免疫力增強後才能治愈。這意味着甜甜在治愈前，還要經歷將近30次切除腫瘤手術。



甜甜的母親黃宏周三（21日）接受內媒訪問，稱自己已在中國醫科大學附屬盛京醫院重症監護室門外，守候3天2夜。黃宏稱，甜甜因喉乳頭腫瘤堵塞氣管呼吸困難，須透過手術切開氣管，「我女兒全身到處插着管子，鼻子裏，氣管裏，手腳都被綁着，醫生說不綁着怕她自己往下拔管。」黃宏稱，雖然甜甜無法說話，但她仍拉住母親的手，不讓對方離開留下她獨自在監護病房。



黃宏續稱，出生在瀋陽康平縣的甜甜，在3個月大時哭聲沙啞，似有東西堵在其中，遂帶她到醫院檢查，結果確診上述病症。據悉黃宏懷孕時雖然孕檢胎兒一切正常，但她並不知道自己帶有HPV病毒；她稱自己生活在農村，根本沒想到做相關檢查，又指自己得悉真相後，「我當時接受不了這個結果，這麼健康漂亮的一個孩子怎麼就得了這個病呢？」



該院醫生向內媒表示，該病症為喉部常見的良性腫瘤，目前治療方法只能是通過手術切除，一般不會癌變，「但是兒童的喉很小，手術空間有限，很難一次徹底切除，尤其是該病特徵就是百分百復發，切除後還會再長，所以甜甜一直在不斷接受手術。」



黃宏憶述，女兒「從3個月發現這個病做了第一次手術，此後每個月都要到醫院覆查，一旦發現又長了就馬上再做手術，兩個月前剛剛做完第6次手術。」她又稱，女兒對醫院無比恐懼，尤其是抱她進手術室，她更是極度害怕，「每次都拚命掙扎想逃走，醫生護士都要想盡辦法安撫她，有時候甚麼辦法都無效，只能手術全部準備好了，強行把她抱進去。」