起拍價逾1.58億人民幣　「高鐵一姐」名下凍結資產再流拍

有「高鐵一姐」之稱的山西女商人丁書苗（原名丁羽心），因行賄原鐵道部長劉志軍，被判囚20年並處罰金25億元（人民幣．下同，約29億港元）。丁書苗名下被凍結資產，近日陸續被拍賣，其擁有的英才會所股份有限公司股權，在周二（20日）和周三（21日）以起拍價逾1.58億元（人民幣‧下同，約1.78億港元）拍賣，惟未有人舉牌，令拍賣再度流標。



北京市第二中級人民法院繼上月29日至30日首次拍賣後無果，再次在網絡司法拍賣平台上，對該公司全部股權作第二次拍賣。據悉在首次開拍前，有1人繳納2500萬（約2816萬港元）保證金，惟在開拍後卻無出價；而本次起拍價格，已將首次價格的逾1.98億元（約2.23億港元）減少20%，有1人繳2000萬（約2256萬港元）保證金報名參加拍賣，惟對方未有出價。



據悉，英才會所位於北京朝陽區黃金地段，丁的旗下企業曾計劃創造世界頂級俱樂部。惟丁被判刑後，法院裁定對其不正當的經濟利益作清算，該股權下擁有朝陽區45畝黃金地段，引起民眾關注。