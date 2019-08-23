深圳擴大敬老優惠　滿60歲港澳台居民免費搭巴士地鐵

內地政府早前提出以深圳作為先行示範區，又稱在當地工作及居住的港澳居民，可享有市民待遇。內媒周四（22日）報道，深圳市政府日前決定擴大市內年滿60歲人士享受敬老優惠待遇範圍，稱凡在深圳市居住、包含年滿60歲的港澳台居民，憑本人身份證或港澳台居民居住證，均可享敬老優惠待遇，當中包括免費乘地鐵、巴士，免費進入各公園和公共文化場所等。



報道引述一份名為《深圳市人民政府辦公廳關於擴大我市老年人享受敬老優惠待遇範圍的通知》的文件，稱除免費搭巴士、地鐵（限普通車廂）外，相關新政優待內容還包括免費進入全市各公園；免費進入該市政府投資建設的各旅遊景區，鼓勵社會投資建設旅遊景區對老年人實行優惠或免費；免費進入全市各公共文化場所，包括博物館、文化館、美術館、圖書館等 ；免費或優惠使用全市公共體育場館，包括公立學校體育場館等。



報道又提到，以上優待不包括上述場所有重要活動安排的情況；又要求高危險性體育項目，應當遵從經營場所對參加人員的身體要求和相關限制。另新政還包括符合上述資格的人士，可免費使用全市各公廁，在全市各醫療機構看病享受優先窗口和通道服務，以及給予優先免費法律援助等。



報道補充，此前享受深圳敬老優惠待遇需要有深圳市戶籍，而男性、女性年齡分別應在65歲、60歲以上。是次擴大優待範圍後，不限戶籍、包括港澳台籍的年滿60歲人士，只要在深圳居住，都能夠在深圳享受到相同待遇，且相關待遇目前已施行。