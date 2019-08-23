警方破網絡「六合彩」團夥　拘47人涉額逾千萬人民幣

廣東河源市公安局周四（22日）通報，警方近日推進「凈網2019」行動期間，成功偵破特大網絡賭博案，拘捕47名疑犯，繳獲涉案車輛7輛，手機、電腦、銀行卡等證物，涉案金額超過1000萬（人民幣．下同，約1130萬港元）。據通報，該團夥透過網站開設「地下六合彩」，引誘親友同鄉下注，再從中取利。



警方今年7月初在網絡巡查及經大數據分析研判後，發現有不法分子利用網絡平台開設賭博網站，並模仿境外「六合彩」開獎的形式，吸引賭徒投注；該團夥骨幹成員活躍於河源市連平縣，組織者、「操盤手」以及賭徒眾多，警方遂決定成立專案組調查。



經實地偵查鎖定疑犯藏匿處後，警方本月7日凌晨3時許展開收網行動，派出200多名警方分成50多個小組，分赴多地抓捕疑犯，最終拘捕32歲黃X恩、43歲謝X龍、31歲李X等47人。



經查，黃X恩、謝X龍、李X均為大莊家，通過不法渠道購買賭博網站後，以境外「六合彩」盤口開盤情況為基準，並吸引張X等5人作為代理，再由張X等人吸引數十名親友擔任「操盤手」，在連平縣接受他人下注，按比例賠付。自今年5月至今，該團夥共接受買碼賭博報單數十期。目前，案件正進一步審理中