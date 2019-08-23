5歲女遭父母暴虐全身傷　傷口發臭惹蒼蠅

安徽宿州一名5歲常姓女童，遭父母虐待暴打，全身滿布新舊傷痕，10多天前燙傷的傷口發出惡臭，被蒼蠅圍繞，牙齒被打脫，嘴唇嚴重受傷，手被火機燒過，有些手指甲斷掉。常女周日（18日）入院時一度病危。警方周四（22日）通報，常女母親涉嫌虐待罪已被刑事拘留，父親則因照顧8歲兒子獲准保釋候審。



受虐女童周日由姑姑帶到皖北總醫院，值班醫生揭開常女身上裹着的被單，看到其身上大大小小新舊傷口，心痛得流下淚來。由於病情較危重，常女早上10時入院，到11時醫生就發出病危通知。



目前常女已轉至河南永城市新城醫院住院治療。一名工作人員稱，女童剛轉到醫院時，燙傷較嚴重，現已為女童安排專門病房。有醫護人員表示，婷婷表現得很乖和懂事聽話，已接受過手術。得知女童遭遇後，有不少愛心人士自發組織到醫院探望女童，並捐助5000元人民幣（約5630港元）和物品。



常女的大姑常士秀表示，女童睡得很差，經常因痛而睡醒，用手抓撓全身，而且時刻都要有人在身邊陪伴。



據家屬透露，常女母親施虐，僅因嫌女兒吃飯慢，但從來不打兒子。知情網民稱，常女與丈夫和家姑關係都不好，而且重男輕女，「就把所有的氣撒小女孩身上，女孩大便都是白色」。



宿州市民政等多部門已介入事件。埇橋區南關街道辦事處一名工作人員表示，女童及其父母是租住在他們轄區的居民，但戶口不是本地人。警方通報指，女童的28歲母親喬X青，和32歲父親常X強，宿州租住和打工，期間多次毆打虐待女兒。案件正在辦理中。