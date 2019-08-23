郭柯王齊現身八二三音樂會　藍綠初選後首度同場

台北市政府周五（23日）上午9時舉行八二三紀念音樂會，鴻海集團前董事長郭台銘、前立法院長王金平應台北市長柯文哲邀請出席。三人在藍綠兩營初選後首度公開同場現身，政治意味甚濃。



上午未到9時，王金平率先到達會場，受到現場老兵歡迎，他也逐一握手致意。其後郭台銘也到場，先向老兵致意，再走到台前和王金平打招呼，惹來全場媒體包圍，場面混亂，也導致最後到場的柯文哲，一度被困在人群中動彈不得。郭柯王3人雖然同場，但沒有一同受訪。他們其後在戰機前握手合照，以行動證明結盟未變。



1958年的金門八二三炮戰，是國民政府撤守台灣後，國共兩黨最後一次大型軍事衝突，因此八二三炮戰對國民黨來說別具象徵意義。國民黨文傳會主委程美華指，國民黨真正重視軍人，批評柯文哲藉八二三活動拉票完全是選舉操作。



此外，有傳部分藍營支持者對國民黨總統提名人韓國瑜存不信任，希望郭台銘能「報備參選」，為藍營「買保險」。郭陣營人士其後表示，初選後確曾有人提出讓郭跟黨中央報備參選，以免被開除黨籍，但因國民黨已正式提名韓國瑜參選，故全案已胎死腹中。