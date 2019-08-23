情夫非法吸金逾億人民幣被捕　女子潛逃7年落網

海南海口市鐵路公安處海口站派出所，近日成功拘捕一名涉嫌非法吸收公眾存款的在逃疑犯。據悉，現年31歲的郭姓女疑犯被列在逃人員後，至今已潛逃7年，目前已被移交河南鄭州市公安局進一步處理。



警方透露，河南執法部門在2012年偵查一家投資公司涉嫌非法吸收公眾存款逾億元（人民幣．下同）的案件時，發現郭女為該公司實制控制人姚某的情婦。姚某將大部分非法獲得的大量資金交予郭女，由後者進行轉帳及轉移；案發後，姚某在河南被捕，郭女則舉家搬遷，多年來去向不明。



及至本月初，警方發現郭女在海口一帶出沒，於是派員將其拘捕歸案。警方透露，郭女帶同與姚某所生的私生子一起潛逃，雖然無業，但生活尚可，「她平時就是帶小孩和保養自己，其子就讀於某私立學校，每年學費5萬元（約5.6萬港元）以上」。



警方還指，郭女在外潛逃多時，十分狡猾，被捕後甚麼都不說，只承認是通緝令上的她，「如果我們沒有掌握案情，她不會主動說」；又指郭女的手機內沒有任何聯絡人的電話，甚至刪除全部通話紀錄，「這是她逃亡期間一直有的習慣，平時她沒有用自己身份證，且基本不外出，其本人的身份訊息從2012年後就查不到，一直在冒用其他人的身份生活」。