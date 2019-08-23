白鹿料穿台灣登陸廣東沿岸　將帶來暴雨天氣

今年第11號颱風「白鹿」逐漸移近台灣，台氣象局周五（23日）清晨5時半發布海上警報，並於下午2時30分發布陸上颱風警報，預料白鹿將周六（24日）晚間穿過台灣南部，直抵廣東東部沿海一帶登陸，將來暴雨天氣。受白鹿影響，台當局宣布6縣市停課，有航班取消。



下午8時，白鹿的中心位置在北緯19.7度、東經124.6度，即在台東的東南方約500公里海面上，並以每小時29公里速度，向西北移動，料暴風半徑將於周六下午在台東或恒春半島登陸並通過台灣。



受白鹿影響，台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣宣布周六停班停課；另中華航空及立榮航空亦宣布取消、延後或加開部分航班，當中包括來往港台航班。



大陸中央氣象台預測，白鹿登陸後，江南東部和南部、華南中北部等地區將出現大雨或暴雨，其中，福建東南、廣東東部和北部、江西南部、湖南南部會出現大暴雨，廣東北部、江西局部地區出現特大暴雨。



台氣象局預報員官欣平表示，白鹿目前的10級風暴風半徑為120公里，未來會持續擴大至150公里。白鹿可能會成為近2年來首個登陸台灣的颱風。



賈新興在Facebook發文稱，依各地官方的預測和客觀模式的預測，均顯示白鹿的中心可能登陸的位置，大致為台東大武到成功之間，中心通過區域風雨是最顯著的地方。周六將是影響最明顯的時間，東南部包括高雄、屏東、花蓮料有降雨。而位處背風處的台中、新竹、苗栗則有機會出現焚風。