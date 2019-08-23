對槍枝情有獨鍾　深圳破跨境走私氣槍案拘2人

深圳市公安局周四（22日）發布消息指，警方聯合深圳海關緝私局近日成功偵破一宗跨境走私槍枝案，拘捕2名疑犯，繳獲8支涉案氣槍。



警方指，深圳海關緝私局今年6月21日在福田口岸查獲一名攜帶槍枝入境的張姓男子，當場繳獲1支氣槍和相關配件；張某供稱，涉案槍枝是今年4月從境外購買，並打算走私入境後郵寄至其他地方。



警方隨後啟動警務協查機制，並在吉林長春市公安局的協助下，在張某家中繳獲4支走私氣槍，之後在重慶拘捕于姓買家及繳獲涉案槍枝。經查發現，張某及于某均為槍枝愛好者。張某有正當工作且家境殷實，其前往境外自購槍枝的同時，還為其他人代購、郵寄，相關行為已觸犯有關刑法。



深圳警方表示，結合深圳毗鄰港澳、容易成為槍爆物品流通集散地，今年以來多部門共同偵破多宗涉槍爆物品走私案件，有效遏制了跨境涉槍爆違法犯罪高發勢頭。為全力剷除槍爆物品安全隱患，多部門展開危爆物品的隱患排查專項行動，重點對倉儲、寄遞物流等行業開展專項清查整頓，嚴查違法違規行為，對問題突出的企業和個人，納入「黑名單」予以通報警示，並嚴從重處罰涉案寄遞物流企業。