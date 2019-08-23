枕頭捂死3歲親兒　狠母：他生出來就是多餘

所謂虎毒不吃兒，惟江蘇南京市一名31歲耿姓婦人，僅僅因為3歲的兒子不肯午睡，於是用枕頭將其捂死。她周三（21日）被送上市中級人民法院審理時，更冷冷的說孩子生出來就是多餘。



據了解，耿婦來自安徽滁州市定遠縣，目前暫居南京市浦口區。她在今年2月16日下午3時，因兒子在家玩鬧不肯午睡，於是用枕頭長時間捂住他的口鼻，將親兒殺害。直到其夫當晚放工回家揭發及報警。經法醫鑑定，死者因窒息死亡，而耿婦因患有癲癇所致精神障礙，需服用有關藥物，但她因藥物致其胃部不適，自行於案發前7、8個月停藥，但其犯案時有限制刑事責任能力。



耿婦在庭上表示，兒子是個麻煩，「如果死了就解脫」，更稱：「小孩生下來就是多餘的，生下來的時候我想把他丟掉，我老公還想送他上幼兒園，覺得我老公好辛苦。兒子死了好，但是一直下不了手，這次正好他不肯睡覺，我氣上心頭就把他捂死了。」



另檢方指出，耿婦在犯案前曾搜索殺小孩的視頻，雖然沒有充分證據證明她是預謀犯罪，但前期的行為是她故意殺害兒子的印證，認為其行為構成故意殺人罪。