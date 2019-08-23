聯合國討論中導條約問題　華代表批美奉行單邊主義

聯合國安理會周四（22日）應中俄要求開會，商討美國試射中程導彈。美俄代表針鋒相對，互相指控危害全球安全；中方代表指美國退出軍控條約，旨在尋求絕對軍事優勢。



俄羅斯駐聯合國副代表波利揚斯基表示，美國此前不斷及蓄意違反《中程導彈條約》，又反問在場的北約歐洲成員國代表，是否理解支持美國退出條約，將重回導彈瞄準歐洲城市的歷史局面，形容距離失控的軍備競賽只差一步。美國署理聯合國大使科恩指俄方違反條約在先，並部署可攻擊歐洲目標的陸基巡航導彈；他要求俄方解釋本月8日國內測試場爆炸一事。



中國常駐聯合國代表張軍稱，美國退出條約對全球戰略平衡與穩定、歐洲和亞太地區安全及國際軍控體系產生深遠消極影響。他強調中國奉行防禦性的國防政策，擁有的陸基中程導彈均部署在國境之內，不威脅任何國家，但現階段無意及不會參加美方提出的多邊軍控談判。



另外，俄羅斯總統普京周五（23日）下令軍方準備「對稱措施」，回應美國周日（18日）試射陸基巡航導彈。他稱不會犧牲俄羅斯的經濟，與美國展開昂貴的軍備競賽，但需要確保國家及國民的安全。