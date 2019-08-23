不滿情人以裸照威逼性交　女子夥新歡滅口

江蘇南京一名叫瑤瑤的26歲安徽籍女子，因嫌丈夫患病卻離婚不果，遂與男子李華出軌。瑤瑤其後又與21歲男子小宇拍拖，惟欲與李華分手被拒；李更用她的裸照威逼發生多次性行為。瑤瑤其後聯同小宇、小宇的汪姓朋友合謀殺死李華。南京市中級人民法院周三（21日）開庭審理案件，惟因案情複雜，法院未當庭宣判。



事緣於2017年，瑤瑤丈夫患上精神病，她離婚不果離家出走，期間其夫的表姐夫李華和她有染，直到瑤瑤抵達南京，李仍不時和她私會。事後瑤瑤欲和李華分手被拒，李更用裸照威逼。瑤瑤只得不斷與李華發生性關係，久而久之亦心生殺意。



今年2月7日，瑤瑤得知李華即將前往南京，即與男友小宇密謀殺人。她先着令汪男考察地形，其後再將李華帶到案發現場。事發當日，瑤瑤和小宇先毆打李男，並向後者噴辣椒水，小宇再用布條勒頸和用石頭砸擊其頭部，李男最終傷重跌落水中溺斃。警方經過調查，2月27日將3人逮捕。



李男家人事後提出刑事附帶民事的索償，索賠各項損失共計180萬元人民幣（約203萬港元）。控方認為，3人已構成故意殺人罪，應當判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；惟又稱汪男並未直接實施殺人行為，屬於從犯，應當從輕或減輕處罰。