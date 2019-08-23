修例風波：官媒主播指「港鐵出軌了」　隨時脫軌滑向深淵

周三（21日）是元朗襲擊事件發生一個月，大批市民當晚到西鐵元朗站靜坐，演變成警民衝突。繼有內地官媒批評港鐵派免費專車「護送暴徒」離開後，內地官方電視台女主播歐陽夏丹指：「港鐵居然為暴徒加開地鐵，甚至免費送他們回家，港鐵你出軌了，下一步該怎麼走，可得要三思啊！」她並指，如果港鐵在此事上處理得不好，隨時會脫軌滑向深淵。



周五（23日）亦有官媒發文指，可以理解港鐵有點怕示威者，但批評港鐵向激進示威者提供方便，呼籲不能向激進勢力諂媚、磕頭。



文中指，港鐵的最大股東是香港特區政府，有公共機構性質，對維護香港法治和社會秩序負有比普通機構更多的責任；又指它不配合警方工作，反而任由激進示威者在站內破壞，之後又幫他們「逃走」，這絕對不是它應當向香港社會作出的示範。



官媒並指，激進示威者愈來愈喜歡在港鐵沿線活動，就是因為已對港鐵會提供種種「配合」有所預期，港鐵在示威結束後會開專列疏散示威者已被視為指定動作。



文中特別指出，港鐵目前可謂處於當前局勢的暴風眼中，不能委曲求全，更不能搞政治投機，試圖左右逢源。港鐵管理層也不該迷航，是時候站穩立場，為香港不輸掉明天作出應有的擔當。



另外，內地官方電視台指，有內媒特派記者於周三晚11時許，乘搭西鐵趕往元朗站採訪，但列車行到美孚站時，車上廣播公布該列車將不停元朗站，乘客須提前一站，即在錦上路站全部下車，再等候下一班車。而空出來的列車，則被臨時調度到元朗站接載示威者離開。記者形容被迫下車的乘客都十分無奈，等了十多分鐘才有下一班車。他自己則只好在朗屏站下車，再徒步回元朗站。