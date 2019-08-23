台國安人員走私香煙案偵結　13人被起訴

台灣的蔡英文總統隨扈走私香煙案，經過33天偵辦，台北地檢署周五（23日）偵查終結。21名被告中，國安局少校侍衞官吳宗憲、張恒嘉、華航前副總經理邱彰信等13人被起訴，6名購煙大戶獲緩起訴，另2名國安局官員獲不起訴。



除吳、張、邱3人外，其餘被起訴的國安局及華航人員分別為：國安局上士駕駛員劉尊彰、國安局押車官黃柏維、國安局特勤人員潘秉忠、國安局司機張家維、國安局司機李君偉、國安局人員葉信宏、國安局上校林志建、華航空品處協理于堯、華航空品處組長黃川禎，及華航空品處員工陳穎彥。



目前仍被收押的吳宗憲、張恒嘉等人，被指在執行總統出訪專機安全任務過程中，利用職務走私近萬條香煙。檢方又發現，國安特勤官員與華航高層串通私運免稅香煙的行為，早在前兩任總統時已存在。



各被告因涉嫌利用公務車運私煙，一旦罪名成立，可判處10年以上有期徒刑。針對購買500條以上私煙的6人，訊後分別諭令交保候傳，檢方偵結後給予暫緩起訴。其他購煙及協助走私的華航人員，因為仍需進一步查清購買動機及協助過程，故不在這次偵結之列，檢察官已另外簽分他案持續偵辦。