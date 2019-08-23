陸客赴台申請半月減逾七成　台旅業恐爆裁員潮

自從大陸本月1日起停發陸客赴台個人遊簽證，並限縮赴台旅行團配額後，台灣旅遊業首當其衝，不但有酒店宣布結業，亦有陸客旅遊公司的員工要開始放無薪假。業界預計，9月情況會更惡劣，恐有裁員潮。另大陸文化和旅遊部市場管理司司長劉克智周五（23日）表示，暫停赴台個人遊試點是基於民進黨不斷推進「台獨」，煽動對大陸敵意；他又強調，希望兩岸關係早日回到和平發展軌道上，讓個人遊能盡快恢復正常。



開業51年的高雄華王大飯店周四（22日）發聲明稱將結業，指受到大環境及新飯店競爭影響，各項成本費用不斷提升，業主又收取高額租金，鑑於前景不明，擬自11月起停止營業。



專營陸客旅遊購物的寶得利公司，8月開始接團情況慘淡，一個月僅接200多團，遠低於較高峰時期平均每月接約1000團，跌幅近8成。對於有員工指公司預告放無薪假，每周上班3天，寶得利表示目前仍在討論階段，鼓勵員工轉投其他行業，若員工不願意，可能面臨無薪假的結果，但強調暫無裁員計劃。



據統計，台灣移民署8月起接獲陸客旅遊申請宗數大減。本月1日，該署接獲個人遊申請7861宗、團體4683宗，共12544宗。同月16日，個人遊申請僅剩981宗、團體2352宗，總額3333宗，半個月減幅超過7成。



台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶指出，旅遊業目前才開始限縮，由於9月限縮團客對旅行社影響更大，屆時恐再有一波裁員潮。台灣的旅行公會全聯會召集人李奇嶽則表示，近日接獲多家旅館業者請託公會出面向旅行社追討欠款。他稱，陸客限縮導致旅行社資金周轉出現問題，之後恐怕連餐廳、旅遊巴都會出現被拖欠付款的情況。