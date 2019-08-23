天安門毛澤東像畫師離世　王國棟終年88歲

現今天安門城樓上掛着的毛澤東畫像畫師王國棟，周五（23日）凌晨1時許於北京第六醫院離世，終年88歲。他繪製的毛澤東畫像於1964年5月1日第一次懸掛在天安門城樓上，該版本一直沿用至今。



1931年6月25日於北京出生的王國棟，家裏經營老字號砂鍋居飯莊，因此他也被稱為砂鍋居少掌櫃。公私合營後，他將自己名下的17套房產作為黨費交給了組織。1978年至1981年，王國棟曾任第5屆全國政協委員，也曾獲全國勞動模範稱號。



王國棟的學生邢秋成表示，他對老師充滿了敬意，又一直保留着當年在天安門畫室為老師拍的照片。邢指老師多才多藝，一生專職於繪製領袖像的工作，從上世紀60年代至今，天安門的毛澤東畫像，還有廣為人熟悉的印刷版毛澤東側面畫像，都是王國棟的作品。邢又指王國棟淡泊名利，一生過着簡樸、快樂的生活。邢又緊記王國棟退休後曾對他說的一句話：「我這一輩子就做了這麼一件事。」



據知，天安門的毛澤東畫像共有8版，在王國棟之前，該畫像通常由畫家帶着助手共同完成。但自他開始，天安門的毛澤東像全程只由一名畫師繪製完成，以保證品質。