博主摘瀕危植物煮麵捱轟　專家：連做標本都不捨得

內地有美食博主近日在微博發片，將一種名為「雪兔子」的高山瀕危植物摘下來煮麵吃，惹來抨擊。有植物學家指出，該種生長在海拔4500米以上的植物近年瀕臨滅絕，「我們連標本都捨不得採」。該博主事後已刪片並發文道歉。



名為「野食小哥」的微博美食博主，周三（21日）上載一段題為「海拔4500的水母雪蓮泡面，會是甚麼味道？」的視頻。片中可見，該博主爬上高山流石灘，採摘雪兔子用來煮即食麵。



據了解，雪兔子雖然不是國家重點保護植物，卻十分稀有。首都師範大學生命科學學院副教授、植物學家顧有容轉載該片段時，批評該博主：「就缺這麼一口吃的？獵奇也該有個邊界吧？」



顧有容曾撰文稱，雪兔子生長於氣候環境惡劣的高原上，生物群落與環境之間的平衡關係十分脆弱，一旦破壞，恢復極其困難。此外，高原高山植物的繁殖期極為短暫，一旦遭破壞可能面臨滅絕之災。



野食小哥當晚在微博上道歉，指拍攝前諮詢過當地特產店店長，發現雪兔子在當地以特產售賣，網上也有售，所以才邀老闆帶他到山頂。他承認自己的行為是出於疏忽，決定刪除影片。他亦強調，雖然沒有明文規定禁止採摘雪兔子，但愛護植物樹木是每個人應做的事。



顧有容指出，網上流傳雪兔子具有醫藥價值，其實沒有根據。雪兔子是天山雪蓮的「近親」，後者被列為國家二級保護物種和三級瀕危物種，因此很多人視雪兔子為替代品售賣。