雪兔子未入國家保護名錄　揭保護瀕危植物困境

發生美食博主採摘雪兔子煮麵的事件後，有網民指出這些稀有植物被採摘售賣，是因為雪兔子未被列入國家重點保護野生植物名錄，因而無法受到法律保護。植物學家顧有容感慨，在瀕危動植物保護過程中，社會對瀕危植物保護的關注度較低。



首都師範大學生命科學學院副教授、植物學家顧有容指出，目前中國大概有3700多種植物的生存受到威脅，但被保護的卻不足10%。據了解，《國家重點保護野生植物名錄（第一批）》於1999年頒布，第二批卻一直處於「討論稿」的狀態，期間超過2000種受到滅絕威脅的植物一直未獲得法律保護，比如人參、鐵皮石斛和霍山石斛等。這些植物因具有較大的經濟價值，其野生種群容易遭到過度利用。



顧有容稱，瀕危植物保護難以得到重視的另一原因是，人們往往認為野生植物作為食用或者藥用都比人工培植更好。要保護瀕危植物，需要先達成「野生植物是公共資源」的共識，但問題是公眾不可能有那麼多精力去辨別哪些是瀕危物種。



天山雪蓮早年被視為「神藥」，後來就被列為國家二級保護物種和三級瀕危物種，致令身為「近親」的雪兔子遭受「池魚之殃」。顧稱，天山雪蓮和雪兔子形態其實不像，但採摘的人不認識，於是就把雪兔子當作天山雪蓮賣給遊客。



顧表示，雪兔子有40多種，事件中美食博主食用的是水母雪兔子。而過半數的雪兔子都是多年生一次開花物種，換句話，需要積累多年的營養才能開花，並且在種子成熟之後便會整株枯萎。



顧有容曾與北京大學自然保護與社會發展研究中心的呂植教授起草關於修訂《國家重點保護野生植物名錄》的提案，並在去年9月得到了國家林草局的複文，正爭取2年內向國務院報送後頒布。