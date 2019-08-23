郭柯王現身紀念音樂會被指造勢　藍營︰對烈士不敬

鴻海集團前董事長郭台銘、台灣的前立法院長王金平周五（23日）應邀出席台北市政府舉辦的八二三紀念音樂會，與台北市長柯文哲首度同場現身，引起台灣政壇哄動。其中代表國民黨出戰來年總統選舉的高雄市長韓國瑜，當天發表聲明「勿忘823，國軍保台灣」，呼籲「紀念回歸紀念，政治回歸政治」，被指暗批郭柯王借紀念活動造勢。



韓國瑜的競選總部聲明指，「金門八二三炮戰」書寫了台灣軍人用生命保衞台灣的史詩，現今一代有責任教育下一代「不忘記犧牲的同袍，不扭曲歷史的真相」；惟自民進黨執政以來，一直挑撥世代對立，漠視軍人的犧牲，更借「年金改革」清算保護家園的將士，忘恩負義，令人不恥和遺憾。聲明又指，如因選戰的考慮而模糊紀念焦點，是對先賢烈士的大不敬，呼籲政客回歸初衷。



至於國民黨副主席郝龍斌同日受訪時更明言，柯文哲為欺騙選票和選民，使當天的新聞由緬懷過去將士的犧牲奉獻，變成政治操作，是十分無恥的行為，令他感到「相當不以為然」。另國民黨市議員吳世正亦呼籲王金平「不要當國民黨罪人」，不要為了與郭柯結盟而拋棄國民黨。