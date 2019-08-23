郭柯王會面小心翼翼　台學者：是否結盟變數仍大

台灣的總統大選明年1月舉行，外界關注鴻海集團前董事長郭台銘、台北市長柯文哲及前立法院長王金平會否「結盟」參選，成為第三勢力；郭柯王3人周五（23日）在台北的「八二三紀念音樂會」中首次同框亮相，但有台灣學者認為3人只是禮貌性會面，相敬如賓，未到結合階段，尤其從郭台銘的態度嚴謹、有所保留，幕僚發言謹慎來看，3人要結盟的變數仍很大。



高雄樹德科技大學國際企業系副教授陳思慎接受東網記者採訪時指出，郭柯王3人的會面的象徵意義比較大，要結盟並沒有那麼簡單。3人如果要結盟，風險最大的是郭台銘，因為他是國民黨初選的第二名，如果他真的與柯、王結合，與韓國瑜、蔡英文在總統選戰中形成所謂「三腳督」的局面，將背上藍營的罵名、國民黨的罪人，若是選輸了，或是讓韓國瑜敗選，他辛苦建立的企業形象就毀了。



而對王金平來說，這肯定是他政治生涯的最後一戰，但若三人結合，他不可能當正的，只能當郭台銘的副手，也符合他在政壇長期以來調和鼎鼐「喬王」角色。至於柯文哲，透過他的台灣民眾黨，讓郭、王取得參選資格，他當黨主席沒有損失，郭王參選還能幫民眾黨立委候選人拉枱聲勢，取得立法委員的席次，柯提供民眾黨的平台，不管輸贏，繼續當台北市長，將是最大獲利者。



陳思慎指出，郭台銘一直想參選總統，主因是韓國瑜近來的言行失分、競選策略下錯棋所致，讓人有攻擊點，包括他與家人打麻雀、指車子被裝追蹤器卻沒證據等，表現不出總統候選人應有的水平，如果韓能維持今年3月訪問美國前的民望和謙卑態度，表現出總統候選人的舉止和高度，就能讓郭台銘、王金平沒有選總統的懸念，尤其在韓贏得總統初選後，最近連續發言不當，民望一直往下掉，表現走樣，讓人覺得「不說比說更有力量」。



陳思慎分析，未來若三足鼎立，誰贏還很難說，但第三勢力要9月才登記進行連署，11月才正式登記，其中的變數還很大，未來4個多月還有很多外在因素影響選情，甚至韓國瑜10月要再次訪問美國，能否得到美方信任，還有香港局勢、兩岸關係等，都影響著台灣的選情。



另高雄輔英科技大學教授蘇嘉宏接受東網記者採訪時指出，郭柯王結盟的可能性不大，從郭台銘今日表現出嚴謹、保留的態度，他的幕僚發言也小心謹慎可以看出，因為他知道一旦與柯王結合，由台灣民眾黨推薦參選，正當性不足，也會失去藍營支持者的選票，對韓國瑜而言，一旦郭台銘變對手，韓就擺脫郭王，成為正藍軍的唯一代表會更好選，贏面更大。



蘇嘉宏指出，對郭台銘而言，以無黨籍透過聯署取得參選資格，是最大的戰略空間，也更具正當性，可以爭取到藍、綠及中間選民的選票，從他今日表現出的嚴謹態度，可以看出他走自己的路可能性最大，也才有機會在三強鼎立中勝出。