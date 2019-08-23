發射台：內地美容業欠監管 整容隆胸走不歸路

內地一名女子早前到整形醫院接受隆胸修復手術後死亡，而參與手術的麻醉師並未在涉事機構註冊，屬於違規執業，事件引起社會關注。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集目標就是向美容業界內見錢開眼、草菅人命的無良商人發炮。



日前河南一名廿八歲女護士到醫院接受隆胸修復手術後離奇死亡，遺下不足兩歲的雙胞胎兒子。該名女護士原本進行隆胸修復手術，但頸部卻針孔處處，明顯事有蹺蹊。其後傳媒揭發原來有關醫療機構並不符合醫療整形資格，更早有前科。節目指出，醫療機構「打開門做生意」已醫死人，其他山寨整容院質素的惡劣情況相信不需多作解釋，早前武漢就有名女士花費七千元進行法令紋手術，其後面部出現紅腫，該女士報警求助，惟警察到場時整形院已人去樓空。



節目點出，如果想在內地經營山寨美容院，其實相當容易。有美容院開設為期兩天的培訓課程，內容竟包括用雞翼練習割雙眼皮，美容並非如唱歌般簡單，與其相信這些所謂美容師，隨時雙目失明。然而在內地進行整容手術後死亡的情況已非首次發生，深圳上月就有一名少婦接受隆胸手術期間猝死，安徽亦有知名女主播懷疑整容失敗，跳樓自殺。



根據估計，內地每年有超過一百萬人做美容手術，當中八成屬整形，產業總額數以千億元計，正規人才最少需培訓三年，速成班只需數天便完成。節目批評內地政府部門對於監管美容業界，一向採取「民不舉，官不究」的態度應對，如非有人因美容事故不治，一向「闊佬懶理，你死你賤」。而無良美容院東主即使「斷正」，大多數都免受牢獄之災，只是罰款兩、三萬元了事，故此美容慘劇頻頻發生，表面上是人禍，實際卻是官災。



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