華向750億美元美國貨徵稅　恢復汽車關稅

中美貿易戰升級，針對美國宣布對3000億美元（約2.34萬億港元）中國貨加徵關稅，中方周五（23日）公布反制措施。國務院關稅稅則委員會宣布，將向750億美元（5850億港元）美國貨，分批加徵5%至10%關稅，並自今年12月15日起恢復對美國的汽車及汽車零件徵稅。中方呼籲華府按照兩國元首的共識，重回磋商正軌。



國務院關稅稅則委員會表示，5078個原產美國的稅目，將加徵不同稅率的關稅，並分兩批自今年9月1日及12月15日起實施，涉及的貨品包括水產、水果、肉製品、農產品、酒類、家居用品及煙草等。此外，今年1月1日起暫停徵稅的美國汽車及汽車零件，中方也將分別恢復加徵25%及5%的關稅。委員會又指，將繼續展開對美加徵關稅貨品排除工作。



值得一提的是，中方的反制措施被指重擊美國要害。中國商務部網站公布的細節顯示，9月1日生效的部分，包括對美國大豆25%關稅的基礎上，追加5%關稅，意味大豆稅率升至30%。



委員會在公告表示，美方加徵關稅令中美貿易摩擦持續升級，損害兩國及其他國家的利益。這不但嚴重威脅多邊貿易體制及自由貿易原則，也違背兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識，因此中方不得不反制。公告強調這是應對美國單邊及貿易保護主義的被迫之舉，而合作是唯一正確選擇；中方希望兩國以互相尊重、平等、言而有信等為前提，解決貿易分歧。



美國總統特朗普周五在社交網炮轟中國盜取美國知識產權，涉及金額每年達數萬億美元，又指已下令美國企業開始準備撤出中國。對於中方的反制措施，他聲言稍後公布美方的回應。他同時下令所有運輸公司，阻止藥物芬太尼從中國入境，指芬太尼每年殺死10萬名美國人。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

http://hk.on.cc/fea/tradewar/