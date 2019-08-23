廣州十三行員工墮樓案開審　被告涉嫌非法拘禁罪

廣州越秀區法院周三（21日）一連2日開庭審理去年12月發生「十三行男員工墜樓案」，涉案的32歲女老闆許X及其男友等6人被控涉嫌非法拘禁罪。死者黃X鵬的家屬要求被告賠償死亡賠償金、醫療費等款項。法院在聽取各方的陳述後，宣布休庭，擇日宣判。



案情指出，去年12月16日，黃X鵬及另外3名同事，因遭被告許X、劉X等人懷疑盜竊倉庫衣物，遭關押盤問並毆打，後黃某鵬乘看管松懈之機，翻越陽臺護欄逃脫，在跳落過程中墜地死亡。法院認為，6名被告人的行為構成非法拘禁罪。



黃X鵬的哥哥黃慶鋒周五（23日）指出，被告人曾於開庭前聯系他和家人表示願意賠償他們80萬元（人民幣‧下同，約90萬港元），希望和解，「我們有過三次通話和一次見面，對方說按照法律相關規定，最多賠給我們60萬（約67.6萬港元），現在他們願意多加20萬（22.4萬港元）」。他續指，他和家人拒絕對方的賠償，「弟弟去世後，父母情緒一直很低落，直到現在都沒有緩過來，他們希望通過法院審理得到一個公正合理的審判結果，所以沒有接受和解」。