被指趁紅白事誘貧困戶賭博贏大錢　村官停職受查

陜西商洛市山陽縣一名網民周四（22日）在網上舉報，指戶家塬鎮關上村每逢有紅白二事的聚會時，村支書熊學強都會聚眾賭博，在席間大玩撲克。相關短片引起輿論熱議。熊學強事後承認短片中的確是他本人，惟事發時間應在2014年當上村支書之前。目前，戶家塬鎮黨委已責令熊學強停職，同時成立介入調查。



內地傳媒記者周五（23日）到該村走訪，一名村民透露，村裏每逢有紅事白事，例如小孩滿月、喬遷新居、新人結婚、老人去世等，均會邀請熊學強出席，而熊每次都會組織村民，甚至村裏的貧困戶參與賭博，且金額很大，自己曾因「不好意思拒絕」而玩了幾手，最終卻輸了1000元多元人民幣（約1130港元），熊卻贏了2萬多元（約2.26萬港元）。



對此，熊學強承認網上流傳短片中的確是他本人，卻指已不記得具體事發時間，強調近日因母親離世，「我也不可能賭博」。他又指，自己在擔任村支書前，的確喜歡玩牌娛樂，但自2014年12月當上村支書後，便未再參與賭博；又指可能是在工作中得罪了一些人，才會有人故意趁他為母親辦喪事期間混淆視聽。他強調，鎮政府及警方已成立調查組，他將積極配合調查，「該怎麽處理就怎麽處理」。