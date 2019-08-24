特朗普反擊　向5500億美元中國貨品再增5%關稅

中國周五（23日）宣布加徵新一輪關稅後，美國總統特朗普批評這是有政治動機，隨即宣布下月起分階段上調對合共5500億美元（約4.3萬億港元）進口中國貨的關稅，稅率最高升至30%。中國商務部批評這違背兩國元首共識，警告美方將自食其果。面對中美關稅戰不斷升級，美股應聲大跌，美國商會敦促雙方重返談判桌，達成貿易協議。



中國宣布反制措施後不久，特朗普在社交網連發10條貼文反擊，先批評聯邦儲備局袖手旁觀及非常軟弱，更反問到底該局主席鮑威爾，還是中國國家主席習近平才是美國更大的敵人。特朗普上台後多次以「朋友」形容習近平，美媒指今次是他首次以敵人稱呼對方。特朗普以無底深潭形容中國的貿易行為及盜竊知識產權，更認為中方不應出於政治動機加徵新關稅。



特朗普之後宣布今年10月1日起，把對合共2500億美元中國貨實施25%現行關稅升至30%；原定9月1日實施、對3000億美元中國貨加徵的10%關稅，則上調至15%。他更聲言「我們不需要中國，沒有中國，美國就更好」，下令美企立即尋找替代中國的選擇，把生產線撤回國內實現「美國製造」。他又不滿芬太尼由中國湧入，下令所有郵遞公司拒絕付運芬太尼。



在啟程前往法國前，特朗普形容中美只是「小爭執」，揚言美方最終獲勝，又指中國希望談判。美媒引述消息指，特朗普事前對中方反制毫不知情及感到憤怒，要求官員羅列反擊選項。他在社交網公布的消息令不少官員震驚，據報白宮國家貿易委員會主任納瓦羅背後推動。



中國商務部發言人周六（24日）回應，表示堅決反對美國提高關稅稅率，敦促美方不要誤判形勢，否則自食其果及承擔所有後果。另外，中國13屆全國人大常委會第12次會議同日舉行，審議國民經濟及社會發展計劃執行情況，建議繼續實施積極財政政策，加強財稅體制改革，做好地方政府債務風險防範。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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