2歲女屋苑被牛奶瓶砸中　母稱將會起訴所有業主

河南鄭州一名李姓女子，周二（20日）與2歲的女兒在屋苑樓下玩耍，惟其樂無窮之際，一牛奶瓶卻突然從天而降，狠狠砸中女兒的左手，「當時整個手都腫了」。事後李女曾挨家挨戶詢問，但都找不到肇事者，忿忿不平的李遂在周五（23日）透露，她將起訴整棟涉事樓宇的業主。



閉路電視畫面顯示，當時女童正坐在一輛黃色幼兒車前行，惟其左上方突然掉落一個白色物體，並在砸中她左手後滾落到路邊。李女透露，該物體為一瓶牛奶瓶，且已開封並被喝了幾口；又指涉事樓層在31棟，她已於事後從2樓開始，往上詢問了20戶業主，惟均未有人承認拋物一事。



無奈的李女遂選擇報警求助，民警告知她如她及屋苑物業負責人能確定拋物者，當局可進一步調查。不過物業負責人指出，由於閉路電視全部是對準屋苑的生活區域，並沒有朝上的畫面，故單憑閉路電視不能確定拋物者所在的樓層；又稱31棟樓高30層，屋苑已定期在業主群組或公共場所提示禁止高空拋物，但仍無法杜絕，「一般小童、老人拋物較多」。



由於苦尋肇事者多時不果，李女最終憤而聲稱將起訴31棟所有業主。據內媒報道，其實將整棟樓的業主告上法庭並獲得賠償的例子確實存在，事緣2014年9月，重慶渝中區一屋苑的一名年約2歲的女童被拋下的乳酪瓶砸中致顱骨骨裂，為此花費了8萬多元（人民幣‧下同，約9萬港元）醫藥費。法院2016年12月就該案正式宣判，酌情確定448戶業主每人向原告補償360元（約405港元）。