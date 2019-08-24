違法建築佔地2萬平方米一年未拆　官方：正在處理

河北石家莊長安區東兆通村多位村民周三（21日）反映，指該村存在一棟佔地2萬多平方米的違法建築，其自動工起便不斷被舉報，雖然當局一度責令停建、查封、並要求退還佔用土地，惟該建築不僅最終建成，更在去年底投入使用。長安區法院政治處周五（23日）稱，已於今年6月底執行立案，目前正在處理。



據一名李姓男村民稱，該處原為一養殖場，被拆除後寶居房地產開發有限公司便開始佔用土地，擬建更大的建築。當時該村正值拆遷期，村委會告知村民上述建築擬建成屬臨時性質的拆遷指揮部。不過李男指出，該建築非常豪華，看似英式建築，雖然起初的確曾掛起拆遷指揮部的牌子，惟後來卻改成「綠城·桂語長安」，周邊更設有停車場、保安等。更有村民向當局了解發現，該所謂拆遷指揮部並未取得相關手續。



李男續指，保安曾聲稱該處為售樓處，由於未完工故禁止外人入內，日常出入的也是地產商的朋友，惟後來被村民揭發建築內部疑似有一個大水池，「說是售樓部，感覺更像是私人會所」。及後雖然村民多次向相關部門舉報，對方去年亦先後4次向開發商下達責令停工通知書等，更在去年9月下達處罰決定書，責令退還非法佔用的土地、罰款25.36萬元人民幣（約28.5萬港元）等，惟建築仍不停施工，至今挺立。



對此，西兆通鎮辦公室稱，開發商建設拆遷指揮部的原因是為推動東兆通村的拆遷工作，幫助村民更快回遷，惟未明確交代開發商被處罰後仍不拆除的原因。目前，長安區法院已就事件下達了行政裁定書，待土地被沒收後，政府可根據情況，考慮進行拆除或委託村集體管理等。