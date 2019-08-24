台灣商店「無人化」　夾公仔買咖啡唱K都得

隨着人工智能、物聯網應用及電子支付發展漸趨成熟，近年台灣陸續有各種無人商店出現。除了較常見的自助洗衣店、夾公仔機店外，連咖啡店、卡啦OK，甚至情趣用品亦以無人商店面市。不過部分在南台灣情趣用品無人商店，近日卻陸續結業。



無人商店均採取24小時營業，消費者隨時可以在無人干擾下，購買咖啡、夾公仔等。自助咖啡店、迷你卡啦OK一般設在機場或車站等人流密集的地方，讓旅客在候車時能在不受干擾下，品嚐咖啡或唱歌消磨時間。



自助咖啡店環境悠閒，大多提供免費WiFi，猶如機場的貴賓室。而迷你卡啦OK則適合唱歌愛好者高歌一曲。從事科技業的陳先生表示，女兒個性內向，平日在眾人面前唱歌會害羞，但她在迷你卡啦OK內卻唱得非常高興，認為藉此可促進親子感情。



台灣最普遍的無人商店以夾公仔店及自助洗衣店為主。前者因開店太多，分散市場造成經營不善，不少店家都會易手或直接結業。經營自助洗衣店的方姓業者指，透過網路雲端的遠端監控幾乎是無人商店必要的管理機制，而未來趨勢是提供更多元化的支付方式。由於消費者主要為上班一族及學生，只能採取薄利多銷、更貼近需求的方式經營。



不過，去年連鎖式開業的保險套及情趣用品無人商店，一度在南台灣等地引起熱潮。消費者在無店員的情況下，可以自在地選購情趣用品。不過，該店卻在本月陸續結業。該店的不具名股東表示，開店之初的營收良好，但業績一直無起色，股東只能持續投資上千萬元新台幣（約254萬港元）支撐營運。由於一直未有回本，只能毅然決定結業。



東網駐台記者郭良傑報道