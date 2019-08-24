白鹿中午登陸台灣屏東　2人輕傷逾5萬戶停電

颱風「白鹿」周六（24日）中午1時於台灣屏東縣滿州鄉登陸，成為近2年來首個登陸台灣的颱風。氣象專家彭啟明預料，白鹿的中心周六稍後會經由高雄、屏東附近移出海。花蓮及台東風雨持續，台南、高雄、屏東、澎湖的風雨明顯轉強，台灣北部則持續吹強風，伴有間歇性大雨。截至目前，颱風導致島內2人輕傷，超過5萬戶停電。



下午1時15分，白鹿的中心位於台東的南偏南西方約90公里，以時速28公里向西北偏西移動，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。



根據台氣象局統計，截至上午11時許，全台累積雨量5個地區均位於花蓮南區富里鄉、玉里鎮。隨着雨勢加劇，鄰近花蓮南區包括鱉溪、阿眉溪均水位暴漲，另豐濱鄉、玉里鎮均有居民撤離。



在花蓮與屏東交界，公路總局玉里公務段已封閉台23線一段路，花東縣界同步封閉。鐵路方面，花蓮南下台東各級列車周六全線停駛，北上正常，中橫以及蘇花北上公路未有災情，但由於山區有雨，當局呼籲市民盡可能避免行駛。而在封路前，中橫公路近華祿溪發生大規模山泥傾瀉，警方與公路人員接報後緊急到場查勘，警方呼籲遊客勿使用該路。



另早上有市民趁雨勢不大，前往花蓮六十石山觀賞金針花，誰知近中午時雨勢變大，14名賞花客分別乘坐的3輛私家車，在下山途中遇到泥石流湧出路面，一度被困。其後經消防員到場協助，才順利撤離到安全地點。



在台東池上鄉萬安村，有鐵皮貨倉遭後方山坡泥石流沖入，倉庫內雜物被壓毀，幸好當時沒人在內，否則後果不堪設想。警方在現場拉起封鎖線，避免再發生危險。



另於早上，在台東市中華大橋有快相機疑被強風吹至掉落路面，照片其後被網民上傳到Facebook，引發熱議。當地交通隊事後已派員將快相機移走，以確保行車安全。



白鹿通過台灣後，料逐步移向大陸廣東及福建省沿岸，預計周六深夜至下周日早上，在廣東汕尾到福建漳州市之間的沿海地區登陸，再向西北方向移動，穿過粵北。周六上午，大陸已發布海浪及風暴潮警報，呼籲船隻注意安全。目前福建多地已狂風大作，大陸中央氣象台發颱風黃色預警，提醒民眾做好防風雨準備，並稱已撤離漁船9926艘；另廣東省防總已啟動防颱風IV級應急響應。