國民黨堅持韓國瑜出選　媒體人指郭台銘肯定參選

台北市長柯文哲、鴻海集團前董事長郭台銘、前立法院長王金平，自藍綠兩營初選結束以來消息不斷，周五（23日）終於同場現身。台媒引述國民黨助選人士指，代表國民黨出選的高雄市長韓國瑜民望雖下滑，但強調不可能更換候選人。另台灣資深媒體人尚毅夫於政論節目上分析稱，從郭台銘一方釋出的多個信號，相信他幾乎肯定參選總統。亦有媒體指三人雖然同場，卻貌合神離。



韓國瑜近日飽受內憂外患，民望呈下滑趨勢，惟助選人士認為，韓受到種種攻擊，仍能維持一定支持度，反映已穩住基本選票，未來有望谷底回升；國民黨將助韓陣營「轉守為攻」，調整腳步和競選節奏。他又指，韓國瑜是經黨內初選勝出後，才代表國民黨出選，「若連公正的初選都可換人，以後不必辦初選了」。



另尚毅夫稱，郭台銘自初選落敗「消失」，到三人合體的這段時間內，動作不斷，包括擴大發言人系統、組成辯論小組、逐漸組成競選團隊、私下進行大型民調，本周的幕僚會議更開始針對參選後的負面攻擊進行討論，「連署（參選）APP」也開始出現動作；這6項行為顯示郭9月宣布參選勢在必行。



郭柯王雖然同場現身並握手合照，但有報道認為3人貌合神離。王金平會後被問何時會約柯文哲見面時，更稱「目前沒有甚麼事，所以不必約了」。王周六在台中出席活動時，再被問是否獲郭邀請當競選總部主委，王稱有關三人結盟之說是「十畫未有一撇」，目前的討論只有雙邊在進行，沒有多邊。



而柯文哲接受電視節目專訪時表示，民進黨內部透過很多管道接觸他，雙方也緊密聯繫。他亦強調，假如郭台銘願意參選，他會支持；假如郭不選，他會視乎台灣的蔡英文總統就施政交出怎樣的功課，才決定是否親自出選。