公安破跨省拐嬰團夥　救出8幼兒拘30人

雲南昆明鐵路公安局經9個月調查，搗破一個橫跨廣東、廣西、山東，以及雲南四省的販賣嬰幼兒組織，救出8名嬰幼兒，拘捕30名疑犯。該組織長期向貧困山區的少數民族收購嬰兒，再用約兩倍的高價轉售牟利。



去年10月，3名男女帶着一名嬰兒進入河口火車站候車室。警員發現3人年齡較大，不似嬰兒的父母或親戚，遂將他們分隔開單獨盤問，3人後來承認嬰兒從他人手上買來。



警方循線查出涉案組織的情況，發現他們通過上線供貨人，以1萬至4萬元（約1.1萬至4.5萬港元）不等收購嬰兒，再經由中介產聯繫下線，以5萬至8萬元（約5.6萬至9萬港元）賣到廣東、廣西、山東等地，從中賺取豐厚的差價。



案中個別購買嬰幼兒的家庭，確實有收養的需求，但他們與嬰孩的親生父母素未謀面，只是透過多層中介輾轉買下嬰幼兒，顯然是違法行為。至於涉案組織及中介中間人則只為了賺錢，對那些被他們轉賣的嬰幼兒，是否平安、健康完全不理會。



曾參與解救被拐兒童的人大代表張寶艷認為，在買賣人口的罪案中，針對買方的打擊力度遠遠不夠，且在現行法例中，買方須負的刑責往往較小，即使定罪最高也只是入獄3年。事實上買方是拐賣人口產業鏈上的終極一環，是對這種罪行的最大推助力量。



但她指針對買方的立法不宜操之過急，貿然推動「拐買同罪」，或會令收買者千方百計地進行隱藏，甚至逼使他們為了逃罪而遺棄、殺害孩子。