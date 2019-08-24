颱風白鹿襲台　9班往返香港客機取消

颱風白鹿周六（24日）下午登陸台灣。台交通部指，周六上午已停飛逾350架次內陸及國際航線客機，當中涉及多班往返台灣與港澳的航班受影響。



資料顯示，華信航空、中華航空、長榮航空、國泰港龍等4間公司，周六取消9班往返香港至台北、高雄的航班，以及3班往返澳門至高雄的航班。另有6班來往香港及高雄的客機押後起飛。台局方指出，除航空交通受影響，海路交通亦有逾200航次需要停航。



此外，廈門航空在官方微博發文，稱受颱風白鹿影響，廈航對周六、下周日（25日）部分航班作出調整；其中周六有兩班航班將提前起飛；周六有68班航班取消，下周日則有59班航班取消。另東方航空周六下午發布，關於白鹿影響東航、上航執行廈門等地進出港航班的出行提示，稱當日有逾40班航班取消。



華信航空

AE986 香港往高雄航班取消



中華航空

CI7863 台南往香港航班取消

CI935／936 往返香港、高雄航班取消



長榮航空

BR835／BR836 往返澳門、高雄航班取消

BR832 澳門往高雄航班取消



國泰港龍

KA457／KA437／KA456／KA436 往返香港、高雄航班取消

KA483／KA482 往返香港、台北航班取消

KA455、KA443、KA459、KA454、KA438、KA442 往返香港、高雄航班延飛至8月25日