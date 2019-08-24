颱風襲台縣長失蹤　蘇貞昌致電無人聽即大怒

颱風白鹿吹襲台灣，南部6縣市停工停課，9縣市政府開設一級災害應變中心。台行政院長蘇貞昌周六（24日）上午8時到中央災害應變中心，逐一與縣市首長通話了解當地情況，惟澎湖縣長賴峰偉手機卻接撥到留言信箱，當地應變中心也無人接聽電話，令蘇勃然大怒。



蘇貞昌上午首先與屏東縣長潘孟安通電，接着致電正開會的高雄市長韓國瑜，兩人進行視像通話，韓稱高雄未有任何災情，對蘇關心表示感謝。之後蘇又與台南市長黃偉哲聯繫。



由於白鹿直接吹襲台東，該縣縣長饒慶鈴上午到市區巡視排水情況，由副縣長張志明代為向蘇回報。花蓮縣長徐榛蔚也因前往瑞穗勘災，人不在災害應變中心，由消防局副局長回覆蘇的查詢。



當蘇貞昌嘗試聯絡澎湖縣長賴峰偉，卻發現對方手機轉駁到留言信箱，應變中心也無人接聽電話，蘇當場變臉。其後有幕僚告知澎湖縣災害應變中心屬三級，蘇當場質疑澎湖已宣布停工停課，且依颱風路徑將遭吹襲，為何仍是三級開設，隨後指示中央災害應中心改善，要求以後必須能隨時聯絡上各縣市災害應變中心及指揮官。