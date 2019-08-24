疑不堪中風妻子受苦　台翁殺妻後再自刎獲救

台灣台中市豐原區府前街一間藥房，周六（24日）發生一宗倫常命案，74歲宋姓老闆疑拿水果刀斬傷73歲中風妻子後，再返回2樓洗手間刎頸自殺。警方及救護員趕到現場後，傅姓老闆娘已失血過多不治，宋翁隨後被送院搶救，至今未脫離危險期。警方事後封鎖現場採證，案發經過有待釐清。



台灣傳媒報道，傅婦自5年前中風後，一直癱瘓臥床，由其丈夫宋男及外籍看護照顧。警方當天上午8時許接獲宋翁媳婦報案，指她從樓上下來時，發現家姑全身是血坐在輪椅上，家翁則與他擦身而過。警員趕到現場後，傅婦已無生命迹象，警員隨後在2樓廁所發現宋翁，惟他頸部有2處刀傷，且情緒激動，救護員連忙把宋翁送院搶救，至今仍在加護病房留醫。



警方其後在2樓廁所發現1把水果刀，疑似是兇刀；家屬清點藥房後，未發現財物損失，警方初步排除劫殺。



附近鄰居透過，宋翁與妻子感情不錯，猜測宋翁可能不捨病妻受苦，加上照料病人壓力過大，持刀讓妻子解脫再自刎。警方指，案發時屋內還有宋的次子及三媳在家，外籍看護則外出購物，警方正約談關係人釐清案情，並會同檢方相驗釐清死因。