修例風波：官媒發影片配繁體字幕　籲港人正確選擇

修訂《逃犯條例》風波仍未平息，不少示威者上街遊行。內地官媒近日多次發布文章，批評部分示威者的激進行為，並於周六（24日）發布影片，呼籲港人在安寧和混亂、文明和暴力中，作出「正確選擇」，否則對自己和社會都會造成影響。而在深圳，全國港澳研究會同日舉行座談會，談及香港局勢，該會會長、前港澳辦副主任徐澤表示，香港正面臨嚴峻考驗。



官媒在官方微博發布影片，配上繁體字幕，主題為「人生總在『選擇』」。片段中顯示多個對比的畫面，包括維護秩序還是瘋狂激進、經濟回復繁榮還是繼續蕭條，都正等待港人的選擇。畫面另包括不同價值觀的民眾表達意見，示威者表達不滿；而反對的民眾則認為示威遊行阻礙其生活、工作等。片段最後強調，讓港人為自己的行為負責，為香港的未來作出選擇。



另外，徐澤在會上表示，維持繁榮穩定的成果得來不易，現時正發生損害香港的事情，長時間持續，任由事態蔓延會令香港有沉淪的危險，而目前是守護和毀掉一國兩制的時刻。



而清華大學港澳研究中心主任、中聯辦法律部前部長王振民在會上表示，目前香港得了大病和重病，相信中國不會感情用事，不會拋棄和離棄香港，共渡難關；又認為事件背後的黑手和毒害青年的人，需負上代價。