國務院新聞辦公室周五（23日）舉行政策例行吹風會，提及日前印發文化和旅遊部相關意見文件，稱當局將實施9項激發文化和旅遊消費潛力的政策舉措。其中包括到了2022年，內地5A級國有景區將全面實行門票預約制度；又稱要加強文化和旅遊市場監管力度，嚴厲打擊違法違規經營行為，加強對相關市場的安全管理，以及對文化娛樂和旅遊設施的質量安全監管。



國務院發布名為《關於進一步激發文化和旅遊消費潛力的意見》的文件，將實施相關刺激文化旅遊的政策。當局稱，將繼續推動國有景區門票降價；鼓勵各地結合實際制定實施景區門票減免、景區淡季免費開放、演出門票打折等政策。



該文件又稱，要發展假日和夜間經濟，包括推動落實帶薪休假制度，改良節假日旅遊交通服務，加強發展夜間文旅經濟，建設一批國家級夜間文旅消費集聚區。據悉，當前各地積極探索發展文化和旅遊消費「夜經濟」，如北京推出一系列措施繁榮夜間經濟，開展「點亮夜京城」促消費活動，營造夜間消費「文化IP」等。



文化和旅遊部黨組成員王曉峰在席間提到，該部將於近期在全國確定一批重點景區，作為推動提質擴容的重點，營造、升級，並創造一批高品質旅遊景區、重點線路和特色旅遊目的地。另外，該部將持續推進鄉村旅遊高質量發展，進一步強化鄉村旅遊對促進消費、改善民生的帶動作用。



該文件補充，該部近年致力推進文化和旅遊市場信用體系建設，相關市場信用制度頂層設計初步建立；又稱自2018年以來，該部先後回童多個部門簽署文件和備忘錄，致力對嚴重違法失信市場主體及從業人員開展聯合懲戒，形成了「黑名單+備忘錄」的信用監管機制。



據悉，文化和旅遊部目前正推動有關地區，將嚴重違法失信的旅遊市場主體及從業人員，按照工作流程列入「黑名單」，並依法履行告知和公示程序，推動實現失信信息跨部門共享，讓相關市場主體及從業人員「一處失信，處處受限」。